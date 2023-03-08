عمولات البنوك الجديدة في السحب من الـATM عبر بطاقات المشتريات.. اعرفها

تصدرت عمولات البنوك الجديدة في السحب من الـATM، اهتمامات المواطنين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أقرت البنوك رسوما على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عند استعمال بطاقات المشتريات في السحب النقدي، حيث يرغب الكثيرون في معرفة الرسوم والعمولات.

وترصد «الوطن» عمولات البنوك في السحب من الـATM عبر بطاقات المشتريات المعروفة باسم «كريديت كارد»، والتي تُعلن بشكل دوري على مواقع البنوك الإلكترونية، حيث يفرض البنك الأهلي المصري رسوم 2% بحد أدنى 10 جنيهات للماكينات التابعة له، وبالنسبة للماكينات الأخرى تكون 20 جنيهًا، مع فرض فوائد من تاريخ السحب.

عمولات البنوك الجديدة في السحب من الـATM

وبنك مصر يفرض رسوم 2% من أجمالي قيمة التعامل، أي بحد أدنى 20 جنيهًا من الماكينات الخاصة به أو البنوك غير التابعة له، وبالنسبة لبنك الإسكندرية تكون العمولة 2% بحد أدنى 20 جنيهًا من البنوك التابعة له أو الأخرى.

ويفرض بنك المشرق عمولة 3.5%، من إجمالي قيمة السحب، والحد الأدنى 35 جنيهًا من الماكينات التابعة له أو البنوك الأخرى، فيما يقر البنك التجاري الدولي CIB عمولة 2% وحد أدنى 20 جنيهًا من ماكينة التابعة له أو البنوك الأخرى.

عمولات البنوك الجديدة في السحب من الـATM.. بطاقات المشتريات

ومن بين عمولات البنوك الجديدة في السحب من الـATM، أقر بنك HSBC عمولة السحب من بطاقات المشتريات 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا من ماكينات الخاصة به أو بنوك أخرى، أما بنك الإمارات دبي الوطني فرض عمولة 3% بحد أدنى 20 جنيهًا من الماكينات التابعة له أو الأخرى.

وبنك كريدي أجريكول يفرض عمولة 5% من أجمالي قيمة السحب والحد الأدنى 100 جنيه من الماكينات الخاصة به أو بأخرى.