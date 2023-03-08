البنك المركزي: ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي لـ7.3 تريليون جنيه

ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي بمقدار 702.5 مليار جنيه بمعدل نمو 10.6% في الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2022، أي في أول 5 شهور من العام المالي الجاري، لتصل السيولة إلى 7317 مليار جنيه في نهاية نوفمبر، وجاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمما يهادل 315.2 مليار جنيه بمعدل 37.2%، فضلاً عن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بـ237.6 مليار جنيه بنمو قدره 5.6%.

المركزي يؤكد ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى البنوك

بحسب النشرة الشهرية الصادرة اليوم عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي بـ872 مليار جنيه بمعدل نمو 12.5% خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2022، نتيجة لزيادة الائتمان المحلي 686.2 مليار جنيه بمعدل 10.2%، وصافي البنوك الموازنة بـ185.8 مليار جنيه.

المركزي المالي للبنوك ينمو بنسبة 19.7%

وتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي بنحو 1973.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 19.7% من يوليو حتى نوفمبر ليصل 12010.1 مليار جنيه، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 3966.2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر بارتفاع قدره 401.5 مليار جنيه، وحصل القطاع الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة، بنصيب الصدارة للقطاع الصناعي ثم قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة.

نمت الودائع بالعملة المحلية 21.8% في نوفمبر، وبلغ معدل النمو في إجمالي الودائع بشكل عام 28.99%، وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 77.3%.