الرئيس الصيني يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع إسبانيا

أكد الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-الإسبانية، ومستعد للعمل مع ملك إسبانيا «فيليبي السادس»، لاغتنام الذكرى السنوية الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية كنقطة انطلاق جديدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون متبادل النفع وتوطيد الروابط الشعبية، من أجل كتابة فصل جديد من التعاون الودي بين الصين وإسبانيا بشكل مشترك.

شراكة إستراتيجية شاملة بروح الاحترام المتبادل

وأشار الرئيس الصيني خلال تبادله مع فيليبي السادس، اليوم، التهاني بمناسبة الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إلى أنه على مدار نصف القرن الماضي، عمق الجانبان صداقتهما وعززا التعاون وأقاما وطورا شراكة إستراتيجية شاملة بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ما حقق منافع ملموسة لشعبي البلدين.

تطور العلاقات الإسبانية-الصينية

من جهته، قال ملك إسبانيا فيليبي السادس، إنه على مدار الـ 50 عاما الماضية، تطورت العلاقات الإسبانية-الصينية بشكل ثابت وسلس، مع تقدم التعاون الثنائي في مختلف المجالات باستمرار وتعميق الصداقة بين الشعبين.

وأعرب عن ثقته في أن البلدين سيغتنمان فرصة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لتوسيع التبادلات الودية والتعاون العملي بشكل شامل، والتكاتف لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.