فلاديمير بوتين: ننتظر زيارة الرئيس الصيني لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن نظيره الصيني شي جين بينج سيزور روسيا.

زيارات متبادلة بين الصين وروسيا

وبحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية، قال بوتين لوزير الخارجية الصيني وانج يي -أثناء لقائه في وقت سابق من اليوم في الكرملين-: «نتوقع من رئيس جمهورية الصين الشعبية زيارة روسيا».

وأضاف الرئيس الروسي: «نتوقع أن يتم تنفيذ خططنا للاجتماعات الشخصية، والتي ستمنح قوة إضافية لعلاقاتنا، ونتفهم جيدا أن الصين لديها أجندة سياسية داخلية».

جلسات مهمة للحزب الشيوعي الصيني

جدير بالذكر، أن جلسات (المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني) و(المؤتمر الشعبي الوطني) للحزب الشيوعي الحاكم في الصين ستجرى في العاصمة بكين يومي 4 و 5 مارس، حيث يناقش النواب الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن الموافقة على إقامة مشاريع جديدة.

ويجرى التخطيط لسلسلة من عمليات إعادة التعيين في المناصب الرئيسية والحكومية في الصين، حيث من المقرر انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة الصيني.