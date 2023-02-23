مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن زيارة وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، لنظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تهدف لتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إعلان الدول الأوروبية حزم جديدة من المساعدات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية ساهمت في تقارب العلاقات الروسية الصينية.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الروسية اعتبرت أن من أهم أهداف العملية الروسية في أوكرانيا، إنشاء عالم متعدد الأقطاب، بعيدًا عن العلم الأمريكي ذا القطب الواحد، مشيرًا إلى أن موسكو اتهمت الولايات المتحدة بالضغط على الدول لعدم التحالف معها.

وتابع، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني شي جين بينجن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سمرقند الأوزبكية، 15 سبتمبر 2022، استهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

تهديد الغرب

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس بوتين في الساعات الماضية، اُستخدمت لتهديد الغرب، بعد إعلانها الحزم الجديدة من دعم أوكرانيا، وأن موسكو ستعزز قدرتها النووية من الصواريخ العابرة للقارات، وستزيد من تصنيع الصواريخ الفوق الصوتية والصواريخ الأسرع من الصوت وتسليمها للجيش الروسي هذا العام.

زيارة الرئيس الصيني

ولفت إلى أن بوتين أعلن أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الصيني، موسكو، في الأشهر القليلة المقبلة، لتعزيز التعاون وتحقيق تطورات مهمة في مجالات عديدة بين البلدين، موضحًا أن الجيش الروسي لديه القدرة التي تؤهله لتحقيق أهدافه في أوكرانيا، بعيدًا عن إرسال الصين أسلحة إلى موسكو.