نقل رئيس الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى المستشفى.. سقط في عشاء خاص

نقل رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل إلى المستشفى، بعدما سقط على الأرض خلال عشاء خاص، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

كان سيناتور كنتاكي ميتش ماكونيل، البالغ 81 عاماً، رئيساً لمجلس الشيوخ منذ 2007 وهو من كبار خصوم الرئيس جو بايدن في عدد من المسائل التشريعية.

وقال المتحدث باسمه في بيان، حسبما نقل موقع «الشرق» الإخبارى، إن ماكونيل «وقع هذا المساء في فندق محلي خلال عشاء خاص، ونقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج»، ولم ترد أي معلومات إضافية حول حالته أو الحادث.