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تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:29 ص | الجمعة 10 مارس 2023
البالون الطائر - أرشيفية

البالون الطائر - أرشيفية

شهدت محافظة الأقصر، تحليق 45 رحلة بالون طائر، تقل حوالي 1300 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح الطيب، أن البالون استأنف رحلاته بعد تحسن الظروف الجوية، حيث توقف البالون أول أمس بسبب شدة الرياح، مؤكدا أن تلك الفترة عادة ما تشهد توقفا متكررا لنشاط البالون بسبب سرعة الرياح والظروف الجوية المتقلبة في شهر أمشير.

اهتمام بسياحة البالون الطائر

وأشار الطيب إلى أن الموسم السياحي الشتوي الحالي يعتبر من أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر خلال الفترة الماضية، خصوصا في نشاط البالون الطائر، والذي شهد رواجا سياحيا غير مسبوق بفعل الفعاليات السياحية العالمية التي شهدتها الأقصر الأشهر الماضية.

نشاط البالون الطائر وفرت 2000 فرصة عمل

وذكر الطيب، أن سياحة البالون أصبحت تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، ممثلة في سلطة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار، كما أن نشاط البالون وفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17 شركة بالون، كما يحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا.

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