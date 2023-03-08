«س وج» كل ما تريد معرفته عن رحلات البالون الطائر في الأقصر

نصف ساعة من المتعة والإثارة، بين السماء والأرض، يمكنك خلالها الاستماع بمشاهدة لوحة فنية طبيعية، فمن خلال البالون الطائر بالأقصر ترى المعابد الأثرية الفرعونية جنبا إلى جنب بين الخضرة والجمال يحتضنهم نهر النيل الخالد مُشكلين ثالوث الحضارة العريقة في الأقصر.

رحلة البالون الطائر

في التقرير التالي نرصد لكم أهم المعلومات عن رحلة البالون الطائر، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

- الخامسة فجرا، في منطقة فضاء أمام معبد حتشبسوت يعمل هؤلاء العمال جاهدون في تجهيز البالون الطائر، عبر ملئ جسم البالون بالهواء البارد، حتى النصف ثم استكمال النصف الباقي بالنار والهيليوم حتى ينهض البالون، في منظر بديع يثير السائحين الواقفين لمشاهدة عملية تجهيز البالون الشاقة والتي تستغرق أكثر من نصف ساعة، ثم تبدأ عملية ركوب الزبائن في صندوق البالون، الذي ينقسم إلى جزئين لإحداث التوازن أثناء الطيران، فلا بد أن يكون العدد الموجود في الجزئين في الصندوق مساو للآخر، وفي النصف يوجد قائد البالون وبجوار أنابيب الغاز والهيليوم، ثم يوجه قائد المنطاد التعليمات الخاصة بالهبوط.

- يحلق البالون الطائر وفق اتجاهات الرياح، وطبقات الجو المختلفة التي يستغلها الطيار في توجيه البالون للاتجاه المطلوب، وأول ما يراه راكب البالون هو معبد الدير البحري حتشبسوت، ثم يحلق جنوباً قليلا على ارتفاع منخفض لترى معبد الرامسيوم ومعبد دير المدينة، ثم للشرق قليلا ترى معبد امنتحتب الثالث، وتمثالي ممنون وبالعودة إلى الغرب ثم الاتجاه إلى الجنوب تستطيع رؤية معبد هابو العظيم، ثم يرتفع البالون وتلك من أعظم اللحظات التي تجعل قبلك يرفرف فرحا، حيث يحلق على ارتفاع مرتفع ليرى نهر النيل والمناظر الطبيعية والزراعات.

سلاسل الجبال التي تحيط بالأقصر

- كما يستمتع راكب البالون بمشاهدة الحياة الريفية في القرى التي يمر فوقها البالون والمزارعين في حقولهم والحيوانات كما يرى سلاسل الجبال التي تحيط بالأقصر، وغيرها من المناظر الطبيعية غير الموجودة في الأقصر، فلا مكان يشبه الأقصر في العالم، ومع قرب انتهاء مدة الطيران، يبدأ قائد البالون في البحث عن مكان مناسب للهبوط فيه، ثم تسمع قائد المنطاد، يقول استعدوا وطبقوا وضع الهبوط وامسكوا بالحبال الموجودة في الصندوق.

- البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما أن محافظة الأقصر تتفرد بهذا النشاط الرائع على مستوى الجمهورية، فهى الوحيدة التي تتوفر فيها كل المواصفات المطلوبة، منها، أولا الأمان فالجو معتدل فلا رياح شديدة ولا أمطار، ولا يوجد بحار، ولا توجد مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران، وثانيا فهى المدينة السياحية العالمية فبها ثلث آثار العالم.