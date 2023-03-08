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إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر

كتب:

محمد مجدي
06:51 م | الأربعاء 08 مارس 2023
اللواء سمير فرج

اللواء سمير فرج

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإطلاق اسم اللواء سمير فرج، على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اللواء سمير فرج أول محافظ للأقصر

ويعد اللواء سمير فرج، أول محافظ لمحافظة الأقصر، ويأتي هذا القرار عرفانا لما بذله من جهود واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها.

ويعتبر المحور الجديد، الذي سيحمل اسمه، أحد المحاور المهمة التي تربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.