والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم: «ابني خد الرتبة الأعلى عند ربنا»

تحدّثت زوجة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، عن يوم استشهاده، قائلا إنّ صديقه قال إنّه استيقظ ضاحكا ووجه مملوء بالنور، فسأله صديقه «هل أنت سعيد بالإجازة؟»، فأجابه ضاحكا: «لا خلاص مش هنزل إجازة».

وأضاف أحد زملاء الشهيد أمير، أنّه كان في مهمة معه للقبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في منطقة جبل المغارة، وبعد البحث والتفتيش والقبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة، لاحظت أنّ هناك فرد يحاول التعامل علينا، لكننا تعاملنا عليه، متابعا: «أمير اتأخر ولما روحت أشوفه فين، لقيته واخد ساتر وماسك سلاحه ورافع إصبع الشهادة».

وفي نفس الصدد، تابعت والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم خلال عرض الفيلم التسجيلي «رموز خالدة» عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «يوم 1 في شهر 7 تم ترقيته إلى رتبة رائد، واستشهد يوم 2-7 لذلك حصل على الرتبة الأعلى، ولكنه حصل على الرتبة الأعلى عن المولى عزّ وجل».