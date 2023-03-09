السيسي لأمهات شهداء «مثلث القيادة»: سنحتفل جميعا في سيناء والدنيا مختلفة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المصريين عليهم الحفاظ على بلدهم، موضحًا أنّ ما كان سيحدث للمصريين في السنوات الماضية لن يتكرر معنا مجددا.

وأضاف السيسي، خلال حديثه إلى أمهات شهداء مثلث القيادة، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتبثها قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الأمر لن يحدث بالجيش والشرطة فقط، ولكن بكل المصريين، وفوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا».

وقالت إحدى أمهات شهداء مثلث القيادة، بقولها: «عاوزين نشم ريحة ولادنا في سيناء يا ريس»، وردّ الرئيس السيسي، قائلا: «هنحتفل كلنا، وأسر الشهداء معانا في يوم، هتشوفوا سيناء غير اللي أنتم شفتوه في الصورة المؤلمة، وهي صورة الأشرار، هتفرحوا إن ولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دي، سنحتفل في سيناء والدنيا ستكون مختلفة».