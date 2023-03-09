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السيسي يطالب أمهات شهداء «مثلث القيادة» بالتقاط صورة تذكارية معهن

كتب:

محمود البدوي
11:06 ص | الخميس 09 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمهات شهداء «مثلث القيادة»، بالتقاط صورة تذكارية معهن، قائلا: «تسحموا لي أتصور معاكم؟»، فأجابته إحداهن: «ده إحنا نتمنى، ده شرف لينا».

وقالت أم شهيد، للرئيس السيسي، خلال الصورة التذكارية: «يا رب نشوف مصر في أعالي الدنيا كلها، دي مصر أم الدنيا»، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، للاحتفال بيوم الشهيد، والتي تبثها قناة «إكسترا نيوز».

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بقلم محمود البدوي