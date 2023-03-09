الحكومة: لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن تداول رسائل صوتية على تطبيق واتساب، تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، موضحا أنّه تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد أنّه لا صحة لما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحسب بيان عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنّ الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنّ خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُهيبا بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155 حال وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

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