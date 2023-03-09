زوجة الشهيد أحمد عبدالمحسن: «أداني مسك من المدينة عشان يتغسل بيه»

قالت زوجة الشهيد عميد أركان حرب أحمد عبدالمحسن السيد، إنّه أُصيب قبل استشهاده وقت أن كان قائد قطاع كرم القواديس، موضحة أنّ علمت أنّ هجوما كبيرا في المنطقة، وحين رأت زوجها يترجّل من سيارة الإسعاف سليما سجدت لله شكرا.

وأضافت زوجة الشهيد، خلال عرض الفيلم التسجيلي «رموز خالدة» عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «والدتي قالت لأحمد كفاية شمال سيناء، ولكن الضباط قالوا له هترجع الكمين إمتى؟»، فرد أحمد عليهم: «أسبوع وهكون هناك»، وتحدّث مع والدتي قائلا: «دول رجالة، وأنا رجل يا ماما، لسه سيناء عايزاني».

وتابعت: «في الإجازات بتاعته كان بيطلع مسك كان جايبه من المدينة المنورة، أعطاه لي قائلا إنّ هذا المسك سيتم تغسيلي بيه، أنا جئت به من عند النبي»، وأضافت أنّه بعد سماع خبر استشهاد زوجها دعت المولى عز وجل قائلة: «اللهم أجرني في مصيبتي».