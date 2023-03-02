تصدير 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة من موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس، انتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن، ونشاطا كبيرا في تداول البضائع العامة والمتنوعة، وسجل التداول اليوم 20 ألف طن بضائع.

تصدير 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة، اليو الخميس، بلغ 8 سفن، وسجل حجم التداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و703 شاحنة و50 سيارة.

وأوضح البيان أنّ حركة تداول الواردات سجلت 4000 طن بضائع، و336 شاحنة و28 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، و367 شاحنة و22 سيارة.

وذكر البيان أنّ ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Lady Moon، الحرية ودليلة، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

تداول 900 طن بضائع في ميناء نويبع

فيما يشهد ميناء نويبع تداول 900 طن بضائع و189 شاحنة، ويستقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا.

وأشار البيان إلى مغادرة السفينة BIK6 ميناء بورتوفيق وعلى متنها 7 آلاف طن حديد وأسمنت متجهة إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1994 راكبا بموانيها.