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السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «سيناء ملحمة التضحية والبناء» خلال احتفالية يوم الشهيد

كتب:

محمد عزالدين
12:05 م | الخميس 09 مارس 2023
جزء من الفيلم التسجيلي

جزء من الفيلم التسجيلي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «سيناء ملحمة التضحية والبناء»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

ويسلط الفيلم التسجيلي الضوء على جهود القوات المسلحة في التصدي للجماعات الإرهابية في سيناء خلال السنوات الماضية، وغلق المنافذ والمسارب الحدودية، وفرض حصار محكم على مناطق العمليات، وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط.

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بقلم محمد عزالدين