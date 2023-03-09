قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الفريق عبدالمنعم رياض.. «الجنرال الذهبي»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن الفريق أول عبدالمنعم رياض، بعنوان «الفريق أول عبد المنعم رياض.. ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي».

وجاء في التقرير: «في التاسع من مارس عام 1969 كانت العسكرية المصرية على موعد مع حادث، سطر التاريخ تفاصيله كاملًة، عندما استشهد الفريق أول عبدالمنعم رياض متأثرا بجراحه على الجبهة مع العدو في حرب الاستنزاف، ضاربا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن».

وأضاف التقرير: «كان الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي لقبه قادة الاتحاد السوفيتي بالجنرال الذهبي، يتقلد منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء، ردا على عدوان عام 1967».

فارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية

وتابع: «ورغم اشتعال المعارك على الجبهة حينها إلا أنه أراد الاطمئنان على القوات ومتابعة نتائج القتال بنفسه، فتوجه إلى الجبهة شمال الإسماعيلية إلا أن مدفعية العدو باغتته بضربة أصيب على إثرها إصابة بالغة، قبل أن يفارق الحياة أثناء نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، ليسجل له التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء».

واستطرد: «استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض خلف شعورا بالغضب سيطر على كل المصريين، وجعل الجميع يصر على أن هذا الحادث سيكون نهاية البداية التي ظن العدو الإسرائيلي أنهم سطروها فكان الحادث نهاية للنظر إلى الخلف وبداية التطلع إلى الأمام وتحرير الأرض».

جنازة عسكرية وشعبية مهيبة

وأوضح التقرير: «خرج الشعب في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، لتشييع جثمان البطل الذهبي بعدما منحة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رتبة فريق أول، ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، ليتحول يوم التاسع من مارس من كل عام إلى يوم الشهيد المصري، تخليدا لذكرى واحد من أشهر العسكريين العرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين».