نجل الشهيد محمد عبدالمتجلي يؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي خلال تكريم والده

أدى نجل الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبدالمتجلي، سلاح المشاه، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، فى الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.