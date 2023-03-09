«بلال» ابن الشهيد محمد جمال: «هبقى ظابط عشان أجيب حق بابا وأحقق حلم ماما»

قال الطفل بلال ابن الشهيد محمد جمال محمد الأشقر، إنّ والده استشهد في سيناء عندما كان في عمر سنة وشهرين، ولم يره لكنه بسمع عن بطولاته من جدته وأصحاب والده.

وأضاف بلال، خلال عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جدتي وأصحاب بابا دائمًا يقولوا لي بابا كان بطل وعمره ما خاف»، موضحًا أن والدته توفيت أثناء أدائها فريضة الحج في السعودية بعد استشهاد والده بـ6 أشهر».

وأشار ابن الشهيد محمد جمال محمد الأشقر، إلى أنّه كان يحلم بالعيش مع أبيه وأمه، قائلا: «كان نفسي أعيش معاكم، لكن ربنا عايز كده وأنا مش زعلان، أنا عايزكم تكونوا مبسوطين في الجنة، أنا بكتب لكم جوابات وبقولكم وحشتوني أوي، اطمنوا عليا أنا هكبر وهبقى ظابط أجيب حق بابا وأحقق حلم ماما».