أحمد سعد يؤدي أغنية «جاهزين» أمام الرئيس ضمن احتفالية «يوم الشهيد»

أدى الفنان أحمد سعد، أغنية «جاهزين»، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز».

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.