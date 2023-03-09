ريهام عبدالحكيم تقدم فقرة غنائية خلال احتفالية يوم الشهيد

قدمت الفنانة ريهام عبدالحكيم مع فقرة غنائية، خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت بعض كلمات الأغنية بالشكل التالي: «عند مصر فوقوا مصر لا أقفوا انتباه.. مصر أولا وثانيا مدى الحياة.. ولادها نار يتحملوا المرار لأجل يعود النهار».

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.