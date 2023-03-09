وزير خارجية فلسطين يحذر من أي استفزازات إسرائيلية خلال شهر رمضان

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير في النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا في الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في هدم المنازل والقرى في القدس المحتلة.

وقال المالكي ـ في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم»، الإخبارية اليوم، من القاهرة، إن «إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود ولا بحقهم في تقرير المصير»، محذرا من عواقب أي استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أو في الصيام.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي رحب فيه مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي.

وحث المجلس المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط في مفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.