«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتحمل نتنياهو المسؤولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها المتصاعدة، وآخرها استهداف 3 شبان في مدينة جنين، صباح اليوم الخميس.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع، وتحملها أيضا المسؤولية عن محاولاتها لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحلول عسكرية إجرامية.

وأضافت أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.