السيسي في «يوم الشهيد»: هناك أسر قدمت ثمنا كبيرا لتبقى مصر في آمان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحتفل اليوم بيوم الشهيد، «عاوز أقول أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، شوفت الأحداث وهي بتترتب، الاحتفال كله يعكس أنه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا، ومهما كانت الظروف الصعبة، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي، أه فيه ثمن ادفع».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات يوم الشهيد ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 37، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»: «الثمن ده فيه أسر دفعته، سواء الأسر الحاضرين النهارده أو اللي محضروش، ده ثمن كبير جدًا عندكم وكبير جدًا عندنا، وعند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على التليفزيون، بيحسوا قد إيه الثمن ده ادفع عشان مصر تبقى في أمان وسلام».