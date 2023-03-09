والد الشهيد أحمد بهجت رزق: الرئيس السيسي في قلب كل مصري

قال والد الشهيد رائد أحمد بهجت رزق مناع، في كلمة بعد تكريم اسم ابنه الشهيد، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، سعيد بتكريم ابني اليوم بعد تحرير سيناء.. «ابني قالها إن سينا قدامها سنة واحدة هتطهر من الإرهاب».

وأضاف: «ابني كان مساعد قارئ الدفعة 105 حربية، وربنا يرحم المشير طنطاوي، اللي قالي إن هيبقى ليك ظابط وهيبقى ليك شأن.. ابني قال وصيته قبل استشهاده بأيام قليلة، ويشهد الله أنني لم اتخاذل في تأدية واجبي فلا تتخاذلوا في الدفاع عن وطنكم، فهناك من لا يتخاذل في خراب الأوطان، ونعم نعلم أنكم لن تتخاذلوا في الدفاع عن الوطن بقيادة الرئيس السيسي، لأنه في كل قلب مصري على أرض الوطن يسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم وأشكره وأشكركم جميعا».

ويأتي الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثالا على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيد على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.