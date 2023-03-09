وزير الخارجية: لجنة مشتركة لبلورة التعاون بين مصر وكينيا

قال وزير الخارجية، إنّه اتفق مع نظيره الكيني، على عقد لجنة مشتركة في وقت قريب لبلورة التعاون بين مصر وكينيا، والتحضير لها في كل المجالات سواء بالاستفادة من الاستمرار على اعتماد مصر على الشاي الكيني كثاني أكبر دولة مستوردة للشاي من كينيا، والقهوة، والثروة الحيوانية، وكذلك احتياج كينيا لتكثيف الصادرات المصرية من السماد والأجهزة المنزلية، إضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والعمل على تنمية الاستثمارات في البلدين، والاستفادة مما أصبح للشركات المصرية من خبرة في إطار تنفيذ مشروعات البنية الأساسيية وإمكانية استفادة كينيا من ذلك».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني بثته «القاهرة الإخبارية»: «تحدثنا عن أهمية التواصل بين شعبي البلدين، واتفقنا على أن نعقد خلال أسابيع بسيطة اتفاقا لإعفاء جوازات السفر البلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرة الدخول بين البلدين، وهذا يؤشر للعلاقات وعمقها، ولنا طموح أوسع من ذلك بإعفاء مواطني البلدين من التأشيرة لزيادة حركة الانتقال بين شعبي البلدين».

واستطرد: «سيتم التوفق في هذا الأمر ووضعنا إطارا زمنيا محدد بـ6 أشهر، بحيث تكتمل المفاوضات، ويكون هناك تعاون واتصال بين الأجهزة الأمنية المعنية لبلورة إطار متكامل يؤدي إلى رفع العبء عن المواطنين، وضمان الإدارة الحسنة التي توفر كل الحماية في إطار التحديات التي نواجهها، من استمرار منع أي نفاذ غير مرغوب إلى كينيا أو إلى مصر».

وأوضح: «أمامنا نطاق تعاون واسع في التعليم والصحة وما يتم توفيره في رفع القدرات والكفاءة في مجال الزراعة والتقنيات الزراعية والري والآبار».