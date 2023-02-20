وزير الري يتوجه إلى كينيا لبحث سبل التعاون المشترك في مجال المياه

يتوجه اليوم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إلي دولة كينيا، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة، في زيارة تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع «آليس موتوني واهومي»، وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

وزير الري يختتم زيارته للكونغو

واختتم الوزير مساء أمس زيارته لدولة الكونغو الديمقراطية بلقاء «إيف بازاييبا ماسودي»، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تفقد الوزير إنشاء محطة مياه شرب جوفية بمنطقة «كيتسيني»، والتي تقوم مصر بإنشائها لتوفير مياه الشرب النقية في عدداً من القرى البعيدة عن مصادر المياه.

12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بالكونغو

ووفقا لبيان صحفي، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إن مصر تقوم بإنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بنطاق مقاطعة كينشاسا، تشمل بئر مزودة بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان بسعة 36 مترا مكعبا لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.

وأضاف الوزير أن مصر تقوم بالتنسيق مع عدد من الدول الأفريقية لتطبيق أنظمة الري الحديثة في عدد من المناطق وتم إنشاء وحدة لتطوير الري بإحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به في العديد من المناطق التي تعاني من صعوبة وصول المياه.

ولفت إلى أن مصر تعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتحرص على تنفيذ المشروعات التنموية في العديد من الدول الأفريقية.