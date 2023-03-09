وزير الخارجية ونظيره الكيني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

أكد وزير الخارجية المصري، ونظيره الكيني، ألفريد موتوا، عمق علاقات التعاون التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية.

ورحب وزير الخارجية، بنظيره الكيني خلال زيارته الحالية الأولى إلى القاهرة مند توليه مهام منصبه، مشيرا إلى العلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التى تجمع بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، إنّ المباحثات تناولت تعزيز العلاقات واستشراف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.