«التنسيقية» تنظم صالونا سياسيا بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالونا سياسيا بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات.

ما هي وثيقة ملكية الدولة؟

ويناقش الصالون عددا من المحاور، أبرزها «ما هي وثيقة ملكية الدولة؟، ولماذا تم إصدارها وما هي أهميتها؟، وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟».

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

سلسلة من الصالونات النقاشية

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات كافة.