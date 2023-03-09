«التنسيقية» تناقش التشريعات الخاصة بالصحة النفسية والإدمان

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة استماع لعدد من الأطباء النفسيين، بشأن التشريعات الخاصة بالصحة النفسية والإدمان، بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك ضمن مبادرة «البناء المتعدد»، التي اطلقتها التنسيقية بهدف مناقشة القضايا المجتمعية.

وقال الدكتور ناصر لوزا، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم، إنّ القانون رقم 210 لسنة 2020، الخاص برعاية المريض النفسي، بحاجة إلى تعديل، مقترحا تعديل المواد رقم 6 و9 و27 و28 و30، مع حذف الباب الرابع مكرر، من القانون المشار إليه، والخاص بتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، كما أنّ التعديلات من القانون، الغرض منها إعادة دور المجلس القومي للصحة النفسية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، إنّ هناك حاجة لتشريع 3 قوانين بشأن بيوت الضيافة للمتعافين من الإدمان، وبيوت الضيافة للمتعافين من المرض النفسي، أو الاضطراب النفسي، ومراكز علاج أعراض الانسحاب.

وقالت الدكتورة أميرة فؤاد، استشاري الطب النفسي، إنّ إجراءات تراخيص دور الضيافة، معقدة للغاية، وبحاجة للتعديل.

كلمة السفيرة نبيلة مكرم

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السابقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، عن سعادتها للتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أنّ المؤسسة نظمت مجموعة من الندوات واللقاءات، بهدف نشر الوعي النفسي.

وشارك في الجلسة من التنسيقية؛ سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، وأميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وهادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية؛ حازم هلال وإيناس دويدار وإيمان ممتاز وجميلة زكي ونيرمين محمد ولطفي سالمان، ومن طلاب الجامعات؛ ميار عادل حسن ومايسة حسن وابتسام نصر.