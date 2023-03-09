إيرلندا تحاول إلغاء قانون «مكان المرأة هو المنزل» تزامنا مع يومها العالمي

قال رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه سيتم إجراء استفتاء حول إذ كان يجب أن يكون مكان المرأة هو المنزل أم لأ، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

محاولة إلغاء قانون المرأة مكانها المنزل

وأضاف أنّه سعيد بكونه من الجيل الذي سيغير مكان المرأة، خاصة في ظل تخطيط الحكومة لإجراء تعديل دستوري لتكريس المساواة بين الجنسين، وإلغاء قرار أن المرأة هي مكانها المنزل فقط.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ النساء والفتيات تحملوا كثيرا من مسؤوليات رعاية الأطفال والمنزل، والتمييز بينهم وبين الرجال في مكان العمل، لذلك سيتم إجراء استفتاء في نوفمبر لإلغاء القانون، إذ ينص دستور إيرلندا على أن حياة المرأة وواجبتها تكمن في المنزل.