عاجل.. روسيا تستدعي سفير إيرلندا بعد محاولة اقتحام سفارتها في دبلن

أعلنت الخارجية الروسية أنّها استدعت سفير إيرلندا وسلمته احتجاجا بشأن محاولة شاحنة اقتحام السفارة الروسية في دبلن، أمس، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

كانت شاحنة مجهولة اقتحمت بوابات السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية، تزامنا مع مرور ما يقرب من أسبوعين على الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها أوخر شهر فبراير الماضي، وفقاً لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشن حملة عسكرية على أوكرانيا.