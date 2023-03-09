المركز الثقافي الروسي يحتفل بيوم المرأة العالمي بمعرض فني

يفتتح «مراد جاتين»، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، معرض «هي»، بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة، في السادسة مساء اليوم، ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوع.

ويتناول المعرض أهمية دور المرأة وتفاصيل كفاح كل سيدة وقدرتها على التعبير عن مشاعرها وإعداد أجيال واعية قادرة على الصمود، حيث تلتزم المرأة بأدوارها المجتمعية المتعددة رغم كافة الظروف الصعبة ولكنها تثبت قدرتها على الصمود والقدرة على التغيير باستخدام الفن.

ويقدم المعرض رؤى وأساليب فنية متعددة لفنانات وفنانين ويعد مصدر إبداعهم مستوحى من جماليات وحالات المرأة المختلفة واستخدام الفن كوسيلة للتعبير عن مشاعر المرأة وسبيل كفاحها لمواجهه الحياة.

20 فنانا في معرض فني باحتفالات المرأة

ومن جانبه، رحّب «جاتين» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، بالفنانين الذي وصل عددهم إلى 20 فنانا من مصر والسعودية ولبنان جاؤوا للمشاركة في احتفالات المرأة مع بداية ربيع هذا العام، مضيفا في بيان صحفي أن برنامج البيت الروسي بالقاهرة يشمل عدة أنشطة للاحتفاء بالمرأة خلال شهر مارس الجاري.

وعبرت الفنانة هبة صالح، قوميسير المعرض والمشرفة على ستوديو الرسم بالبيت الروسي بالقاهرة، عن سعادتها بمشاركة وفد من المركز القومي للمرأة فرع القاهرة وقدّمت الشكر للفنانين الذي حرصوا على المشاركة بأعمالهم المتميزة.