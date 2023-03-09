«الصحة»: 32 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة حرصت على الاهتمام بالمرأة في العديد من المجالات، مشيرا الي إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي فحصت 32 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية وتقديم التوعية بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي منذ انطلاق المبادرة.

أحدث البروتكولات العلاجية

وتابع وزير الصحة والسكان خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن جهود الدولة للاهتمام بصحة المرأة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لها، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تتبع أحدث البروتكولات العلاجية من خلال المراكز الصحية المجهزة بكافة الأجهزة الحديثة لتقديم الخدمة الصحية للسيدات.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة قدمت خدمات علاجية للسيدات من سن 18 سنة، مشيرا الي أن المبادرة تستهدف رفع التوعية للسيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدا أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو أمراض الأورام بشكل عام يساهم في زيادة معدلات الشفاء.