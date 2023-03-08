وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

اللجنة ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء

وتتولى اللجنة وضع تصور للمعوقات التي تواجه عمل الأطباء، كما تضع تصورا للحلول الممكنة والمناسبة لمواجهة ذلك.

لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء

وتضم اللجنة في تشكيلها، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان السابق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي السابق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء يرشحه مجلس النقابة، والمستشار القانوني لوزير الصحة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثلا عن وزارة المالية، ورئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متحدثا باسم اللجنة، واثنين من شباب الأطباء يرشحهم مجلس النقابة.