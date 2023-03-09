ماذا يعني رفع الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه؟.. «توفير للمواطنين»

بعد قرار الدولة برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفًا، يشرح الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، هذا القرار وأثره على المواطنين والعاملين.

وقال «السيد» لـ«الوطن» إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه، يعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل والتي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 24 ألفا، ولكن هذه القيمة تم رفعها.

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وأشار إلى أن هذه القيمة توفر الكثير على المواطنين، لافتا إلى أن المبلغ الذي كان يخصم في السابق من الذين مرتبهم أعلى من 24 ألف سيتم منع خصمها وتضاف إلى مرتبهم طالما لم يتخط الـ 30 ألف سنويا، موضحا أن هذه القرارات تسري على القطاع الحكومي والخاص.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد أن هذه القرارات تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميا.