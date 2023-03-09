رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ماذا يعني رفع الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه؟.. «توفير للمواطنين»

كتب:

مارينا رؤوف
07:26 م | الخميس 09 مارس 2023
دخل المواطنين

دخل المواطنين

بعد قرار الدولة برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفًا، يشرح الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي،  هذا القرار وأثره على المواطنين والعاملين.

وقال «السيد» لـ«الوطن» إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه، يعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل والتي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 24 ألفا، ولكن هذه القيمة تم رفعها.

من يحصل على 2500 جنيه شهريا لن يدفع الضريبة

وأشار إلى أن هذه القيمة توفر الكثير على المواطنين، لافتا إلى أن المبلغ الذي كان يخصم في السابق من الذين مرتبهم أعلى من 24 ألف سيتم منع خصمها وتضاف إلى مرتبهم طالما لم يتخط الـ 30 ألف سنويا، موضحا أن هذه القرارات تسري على القطاع الحكومي والخاص.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد أن هذه القرارات تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميا.

اقرأ المزيد:

رئيسا وزراء مصر وقطر يشهدان توقيع اتفاقية لإزالة الازدواج في ضريبة الدخل

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل

عاجل.. السيسي يعلن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي لـ30 ألف جنيه

الحكومة: لا زيادة جديدة على «ضريبة الدخل»
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.