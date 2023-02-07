مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل اجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مراجعة مشروعات قوانين تتضمن تيسيرات ضريبية، مؤكدًا أن المستثمر يهمه ثبات السياسة النقدية، وعدم فرض أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرض ضريبة مبسطة

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن هناك حوافز ضريبية للمستثمرين، وجرى فرض ضريبة مبسطة وأخرى قطعية في سياق دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل، مؤكدًا أنها موجودة في قانون الاستثمار.

مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من أجل المناقشة

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من أجل المناقشة، وهو خاص ببعض الأنشطة من أجل حصول المستثمر على حافز نقدي على الضريبة لأنشطة سيصدر بها قرار من رئيس الوزراء إذ يصل هذا الحافز إلى 50%.