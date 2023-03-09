ندوة عن الزلازل وتصميم المباني المقاومة للزلازل بـ«هندسة الإسكندرية»

نظمت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان «الزلازل تأثيرها والتعامل معها والتصميم الزلزالي للمباني»، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي حضور عدد من الأساتذة بكلية الهندسة، والمهندس السيد حسن، عضو نادي المهندسين في الإسكندرية.

وتحدث الدكتور ثروت عبد الفتاح، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بكلية العلوم عن الزلازل وأسباب حدوثها، وتوزيعها وتأثيرها، وتحدث الدكتور حسام مغازي، أستاذ هندسة الري ورئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ووزير الري الأسبق، حول شواطئ الإسكندرية والتحديات التي تواجهها، وخاصة في أوقات الزلازل والهزات الأرضية.

علاقة الزلازل بالتربة

وتناول الدكتور هشام عبدالمحسن، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسيات بكلية الهندسة علاقة الزلازل بالتربة والأساسات والبناء وأكواد البناء وخاصة فيما يتعلق بالزلازل، وتناول الدكتور أحمد طرابية استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة في الإسكندرية، تطور طرق التصميم الزلزالي.

وأشار الدكتور ناصر درويش، إلى أن أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، والمهارات الضرورية الواجب توافرها لدى الأفراد، وطرق التصرف داخل المنشآت أو خارجها عند حدوث زلزال.

كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة

وقال المهندس السيد حسن، إنّ كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة الخاصة بالشدة الزلزالية، والمقسمة في مصر إلى عدة نطاقات ومن أخطرها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والفيوم وجنوب مصر تحديدًا أسوان، ثم المناطق المتوسطة مثل القاهرة الكبرى ومحيطها.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أشار «حسن» إلى أنّ التصميم الخاص بالمباني يكون له تأثير واضح في أحماله ومواجهته للزلازل والهزات الأرضية، مؤكدا أنّ المباني حديثة الإنشاء في مصر سواء في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والطرق العامة تم مراجعتها ويتم تصميمها وفقًا لكود الزلازل المتعارف عليها.