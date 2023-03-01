جامعة الإسكندرية تتقدم 19 نقطة في مجال الطب بتصنيف QS البريطاني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، نتائج التصنيف الدولي QS للتخصصات لعام 2023، مشيرًا إلى أن الجامعة حصلت على الترتيب الدولي 327 في مجال الهندسة والتكنولوجيا بنسبة 64.6، والترتيب 356 في علوم الحياة والطب بنسبة 59.4 بتقدم 19 نقطة عن العام الماضي.

التخصصات العامة تبنى على تخصصات فرعية

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التخصصات العامة تبنى على تخصصات فرعية مثل الهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية والطب والعلوم البيولوجية.

معايير تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية

يذكر أن تصنيف QS البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.