طلاب هندسة الإسكندرية ينجحون في تصنيع طائرة دون طيار

قال يحيي جمال الدين طالب بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، وعضو الفريق المصمم لطائرة دون طيار، إن الفريق صمم في البداية طائرة عادية بـ «ريدي كنترول»، وشارك بها في مسابقة «ACA Rio Design»، العام الماضي وحصد جائزة كأفضل تصميم، كما حصد التصميم على المركز السابع بمسابقة «أوف رول»، من ضمن العديد من التصميمات التي تقدم بها الطلاب من مختلف جامعات العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والعديد من الجامعات التي تقع ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

تصميم الطائرة يحصد المركز الثالث بمسابقة حفظ الابتكار

وأضاف جمال الدين في حوار مذاع على فضائية «dmc»، أنه تم مشاركة التصميم في العديد من المسابقات الأخرى كمسابقة حفظ الابتكار، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، لافتًا إلى أن تصميم الطائرة يستهدف أن تقوم بدور الإنقاذ، منوهًا عن رغبة الفريق في المشاركة هذا العام بمسابقة الكلية الفنية العسكرية.

التصميم يخضع لشروط المسابقة العالمية

وأوضح طالب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية وعضو الفريق المصمم لطائرة دون طيار، أن تصميم الطائرة تم بالشروط التي وضعتها مسابقة «Rio Desig»، والتي يتم تغييرها كل فترة، إذ كانت في البداية تختبر قدرة الطائرة على تحمل وزن معين كأنها «طائرة بضاعة»، ثم تغيرت الشروط لتكون قدرتها على تحمل المواد الطبية.

وتابع محمد صالح طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومشارك في المشروع، أن شروط المسابقة تم تغييرها هذا العام لتصبح اختبار قدرة الطائرة على حمل وزن أكبر من السابق وهو ما يقدر بنحو 7 كيلو أي وزن الطائرة المصممة تقريبًا.