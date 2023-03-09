افتتاح معرض الأثاث «صنع في دمياط» بتخفيضات تصل 35%

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث «صنع في دمياط» الذي انطلقت اليوم أولى مراحله لهذا العام، وتستمر حتى 18 مارس الجاري بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

تخفيضات تصل 35%

جاء الافتتاح بحضور النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب، وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط، ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وتفقدت المحافظ و رئيس الجهاز أروقة معرض الأثاث الذي جاء على مساحة 6000 متر وبمشاركة 74 عارضًا من صناع الأثاث بالمحافظة من جهاز تنمية المشروعات و مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات واللجنة النقابية للعاملين بقطاع الأثاث.

حيث تضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك بأسعار مناسبة، وحرص على التواصل مع العارضين المشاركين بالمعرض للتعرف على العروض التي يقدمونها التي تضمنت تخفيضات تصل إلى 35%، علاوة على عرض أسعار غرف الأثاث، الـ 4 غرف بسعر 85 ألف جنيه.

المطابخ

وأشادت محافظ دمياط ورئيس الجهاز بالأفكار الجديدة التي قدمها الصناع بالمعرض، كما دعتهم إلى المشاركة بنماذج من المطابخ التي يتميز بصناعتها عدد كبير من الصناع، لإتاحة منتجات متكاملة أمام الجمهور لوحدة سكنية كاملة وأكدت أيضًا الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

130 مليون جنيه مبيعات

وأكدت الدكتورة منال عوض ببيان، حرص محافظة دمياط على استكمال خطة التعاون التي بدأت منذ عام 2016 مع الجهاز لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع من المحافظة تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو النهوض بهذا القطاع الصناعي الهام، لافتة إلى أن هذا العام سيتضمن 4 مراحل، وأشارت إلى وصول حجم مبيعات المراحل الخمسة لعام 2022 قيمة 130 مليون جنيه.

تطوير المنتج وتسويقه

ومن جانبه أكد باسل رحمي، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالي وغير المالي لصناع الأثاث في دمياط، مما يساهم فى رفع الإنتاجية وتطوير المنتج و تسويقه بشكل أوسع، كما أشار إلى حرص الجهاز على عقد مراحل متعددة من المعرض بشكل سنوي لتسويق المنتج الدمياطي و دعم المشروعات الصغيرة بالمحافظة، كما لفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتطوير صناعة الأثاث بدمياط باعتبارها عنصرا أساسيا للتشغيل وتوفير فرص عمل.