«المصرف المتحد»: تخريج أول 30 شركة من برنامج توطين صناعة الأثاث

احتفل المصرف المتحد بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث بتخريج أول 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الأثاث من خلال برنامج تطوير صناعة الأثاث في مصر، ضمن مبادرة «رواد النيل» إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، التي تنفذها جامعة النيل الأهلية.

ارتفاع مبيعات الشركات إلى 145 مليون جنيه بينها صفقات تصديرية

حضر حفل التخرج، الذي أُقيم بمقر مبادرة رواد النيل بجامعة النيل الأهلية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي المصري وعددًا من مسؤولي القطاع، إضافة إلى وليد علي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالمصرف المتحد، تامر ميخائيل رئيس فريق ائتمان والمسؤول عن تطوير المنتجات بقطاع المشروعات الصغيرة بالبنك، بجانب مسؤولي المجلس التصديري للأثاث، ومبادرة رواد النيل، إضافة إلى نخبة من كبار الخبراء والمقيمين لصناعة الأثاث ومسئولي الشركات الحاصلة على البرنامج التأهيلي.

توطين صناعة الأثاث ورفع تنافسية الشركات الصغيرة

وذكر المصرف المتحد، في بيان، أنَّ البرنامج استمر 10 أشهر بهدف توطين صناعة الأثاث ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والخارجية في هذا القطاع، وتمّ تقديم حلول مبتكرة ومتخصصة في صناعة الأثاث للشركات المشاركة في البرنامج.

وتابع أن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث على كيفية التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية بهدف تنمية الصناعة الوطنية وتعظيم صادرات الأثاث المصري.

وأكّد أنَّ صناعة الأثاث تعد أحد أهم الصناعات الوطنية المصرية ذات الميزة التنافسية العالمية، وتشهد نموًا ملحوظًا في الطلب، سواء على الصعيد الدولي والأسواق العالمية أو السوق المحلية لتغطية احتياجات المشروعات القومية العملاقة متمثلة في المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك إحلال المنتج المحلي كبديل جيد للمستورد خاصة بعد تقليل الاستيراد وهو ما ساعد على تنشيط السوق المحلية.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل « فخورون بنجاح برنامج سلاسل القيمة في مجال الأثاث، وهو نتاج التعاون بين المبادرة والمصرف المتحد وبالشراكة مع المجلس التصديري للأثاث تحت رعاية البنك المركزي المصري».

كفاءة الإنتاج والجودة وزيادة المبيعات

وأشادت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بالجهود التي بذلتها الشركات المشاركة في البرنامج ما نتج عنها تحسين كفاءة الإنتاج والجودة وزيادة المبيعات بقيمة بلغت أكثر من 145 مليون جنيه، وفتح أسواق تصديرية، وتواجد الشركات على القنوات الإلكترونية المختلفة، وهو ما يتوافق مع توجهات البنك المركزي بضرورة المساعدة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تخريج أول 30 شركة وطنية

من جهتها، قالت نهى نهاد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنَّ المجلس يعمل على تعريف الشركات بمتطلبات الأسواق والفرص التصديرية المتاحة، حيث تشمل خطة المجلس للتروّيج، عددًا كبيرًا من البعثات التجارية سواء الخارجية أو الداخلية وكذلك المشاركة والتواجد في المعارض الدولية التي لن تكتمل وتنجح دون وجود شركات مصريه ذات وعي وجاهزية للتصدير بكفاءة عالية.

وأضافت أنَّ تخريج أول 30 شركة وطنية في مجال صناعة الأثاث من برنامج مشترك بين المركز والمصرف المتحد ومبادرة «رواد النيل» إحدى مبادرات البنك المركزي؛ خطوة مهمة لوضع تلك الشركات على الطريق الصحيح للوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية بمعايير جودة عالية وتصميمات ذات قيمه تنافسية.

وأشاد المهندس محمد الكتاتني مدير مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة «رواد النيل» بالاستعداد الكبير الذي أظهرته الشركات المشاركة لتطبيق الأفكار الجديدة التي قادت إلى تحسن مبيعات الشركات بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك عن طريق القنوات الرقمية التي تم توجيه الشركات لإنشائها، إضافة إلى دعم الشركات لتطبيق نظم الجودة وإنشاء وتطوير خطط التسويق الرقمية والجاهزية للتصدير.