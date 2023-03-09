الشباب والرياضة بالإسكندرية تواجه الشائعات بورش عمل « تصدوا معنا»

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في إدارة إعداد القادة المرحلة الثالثة لبرنامج البرلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية تحت شعار «نتشارك وتصدوا معنا»، بهدف تعزيز الانتماء للوطن من خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء وعي الشباب المصري لمواجهة الشائعات ومدى خطورتها على الأمن القومي.

رفع وعى الشباب

وقالت الدكتورة صفاء صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة تنفذ المبادرات التي من شأنها رفع وعى الشباب من الجنسين لأنهم عماد المجتمع وعمودة الفقرى ومن أهم هذة المبادرات مبادرة نتشارك لتعريف الشباب أهمية المشاركة والعمل بروح الفريق فى مختلف المجالات الحياتية وذلك من خلال تنفيذ عدد 18 ورشة تدريبية داخل مراكز الشباب المختلفة لمدة 4 أيام لكل ورشة، وأجرت تدريب الشباب المدربة بسنت شعراوى بمركز شباب المنتزه.

تصدوا معنا

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية إلي أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في إدارة إعداد القادة تنفذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «تصدوا معنا» داخل المعهد الفني التجاري بالإسكندرية، بحضور عدد 37 مستفيد من طلاب المعهد.

الشائعات والحقائق

وأوضحت أن ورش العمل التعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، مع اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات، من خلال استخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب وتحاضر فيها هبة شتيوى المدرب المعتمد من الوزارة.