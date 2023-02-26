السيسي: المصريون لا يصدقون الشائعات.. ووعيهم بحجم التحديات كبير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المصريين منتبهين للشائعات والأكاذيب والافتراءات الموجودة حاليا، ولن يصدقوها، والتي كان آخرها ما تردد بشأن تفكير الدولة بيع قناة السويس بتريليون دولار.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنّ المصريين لديهم وعي كبير بحجم التحديات التي تواجه الدولة، في ظل الظروف التي يشهدها العالم أجمع، متابعا أنّ الوعي كان سببا رئيسيا في تحمّل المصريين للظروف الصعبة والأسعار التي نشهدها منذ نحو عام، وأنّ أزمة الأسعار واقع نعيشه، لكن لسنا سببا فيه، ويتحملع كل أسرة ومواطن مصري.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الدولة خططت لتحلية المياه في المدن الساحلية، عن طريق برنامج كبير لا ينتهي ببناء المحطة، بل يستمر للتشغيل بشكل جيد وتوفير ما يحتاجه المواطن.

وأوضح الرئيس، أنّ أهالي سيناء قدّموا الكثير من التضحيات، والشكر لهم لن يكون بالكلام فقط، بل بالاهتمام والعمل، لافتا إلى أنّ كثير من الشركات تعمل في سيناء، وحال احتجنا لشركات أخرى لمزيد من العمل فلا بأس، لن نرضى بما حدث في الماضي.