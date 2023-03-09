وزير الدفاع الأمريكي: قلقون من عنف المستوطنين الإسرائيلين ضد فلسطين

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قلق بلاده جراء عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، من أن تلك الأعمال قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل بالتزامن مع تظاهرات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فضلا عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين والتي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين.