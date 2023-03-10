عروض فنية على مسرح الدولة.. اعرف المواعيد وأسعار التذاكر

تقدم وزارة الثقافة عبر مواقعها مجموعة متنوعة ومتعددة من العرض المسرحية، وأسعار مدعومة للكبار والصغار، فضلًا عن العروض المجانية التي يقدمها مسرح المواجهة التجوال في القرى والنجوع في مختلف ربوع مصر، وهي كالتالي:

مسرح البالون - العجوزة:

مسرحية «شفيقة المصرية»

يوميا 9 مساء أضخم عرض غنائي استعراضي فى الموسم الشتوى، بطولة النجم مجدي فكرى، علا رامي، علاء عوض منة جلال، ومجموعة من النجوم، تأليف مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، تصميم ملابس كوثر محمد، مادة فليميه ضياء داوود إضاءة إبراهيم الفرن مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، للكاتب يسري حسان للمخرج محمد الدسوقي.

مسرح الغد - العجوزة

مسرحية «بعد آخر رصاصة» بطولة طارق شرف، مي رضا، محمد دياب، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان، آسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدي، إعداد إخراج شريف صبحي. يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء أسعار التذاكر: 37 - 42 جنيها.

مسرح الطليعة - العتبة

مسرحية «بيت روز» تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، يوميا بدون إجازات حتى 20 مارس دخول الجمهور 6 ونصف ويرفع الستار السابعة إلا ربع مساء، وسعر التذكرة موحد 32 جنيها.

مسرح السلام - القصر العيني

مسرحية «خطة كيوبيد» من الخميس للأحد من كل اسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر وديكور أحمد أمين و اخراج أحمد فؤاد وبطولة النجوم عبد المنعم رياض ونوال سمير وكريم الحسيني وأمنية حسن.

مسرح الشباب - العائم

مسرحية «حلمك علينا» تدريب وإخراج عبير لطفي، تعرض المسرحية أيام الأربعاء الخميس الجمعة من كل أسبوع، و يفتح الستار في الساعة السابعة والنصف مساء أسعار التذاكر 37 - 57 جنيها، وشباك التذاكر مفتوح يوميا ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

مسرح الطفل - العتبة

مسرحية «جنة كوكي»

على مسرح عبد المنعم مدبولي (متروبول سابقا) أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد الساعة 7 مساءسعر التذكرة موحد 32 جنيها للفردالحجز من خلال شباك التذاكر بالمسرح ابتداء من الرابعة عصرا