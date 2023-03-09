أهالي قرية «أبو النور» بالنوبارية يتفاعلون مع قوافل قصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل لليوم الثاني، بقرية أبو النور بالنوبارية مركز أبو المطامير، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فعاليات قصور الثقافة

استهلت الفعاليات بالورش الفنية المتنوعة بمشاركة أبناء القرية منها، ورشة الفوم جليتر وعمل فانوس رمضان تنفيذ جيهان شعبان، تلوين علي الوجه مع وائل الجيار وحسن البنا وحمدي الرديني ، بالإضافة إلى ورشة تدوير خامات من الكارتون والفوم جليتر وعمل مجسم للكعبة الشريفة تنفيذ مريم حسين، ورشة تلوين كتيب يحتوي على معلومات عن فيروس كورونا تنفيذ فاطمة الزهراء محمد، إلى جانب ورشة اكتشاف المواهب، وإلقاء محاضرة حول أضرار فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه تنفيذ وائل الشبكي وتوزيع نتاج الورش على الأطفال المشاركين في الورش.

واختتمت بالفقرة الفنية لفرقة مصطفى كامل للموسيقي العربيه بقيادة المايسترو أحمد شوقي، التي قدّمت باقة متنوعة من أجمل الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية والقرى المجاورة منها «وحشتني، جانا الهوا، ما بيسألش عليا، تعب الهوا قلبي، أحلف بسماها»، من الأغاني التي رسمت البسمة على وجوه الأهالي.

الكنيسة تشارك في فعاليات الثقافة

الفعاليات ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور كوكبة من الشخصيات البارزة منهم القس هوشع شوقي راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا، مارينا هنري منسق عام الكنائس.