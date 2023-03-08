انطلاق معرض كتاب «قصور الثقافة» في الإسكندرية.. الاثنين المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرضا للكتاب يضم أحدث إصداراتها لعام 2023، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الحالي، ضمن خطة الهيئة للوصول بإصداراتها للجمهور في جميع المحافظات، في ضوء استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للعدالة الثقافية.

الهيئة تشارك بمجموعة إصدارات جديدة

وتشارك الهيئة بمجموعة من إصداراتها ومنها ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الماضي، مثل مجموعة «طه حسين» التي أصدرتها في 20 عنوانًا، في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، وسلسلة «روائع المسرح العالمي»، والعناوين الجديدة من سلسلة «الهوية»، إضافة إلى إصدارات سلسلة «الذخائر» وعناوين «ذاكرة الكتابة»، و«كتابات نقدية».

سلاسل الدراسات الشعبية

ويتضمن المعرض أيضا إصدارات سلاسل الهيئة مثل «الدراسات الشعبية» و«حكاية مصر» و«آفاق عالمية» و«آفاق السينما» و«آفاق الفن التشكيلي»، و»إصدارات النشر الإقليمي».