«روق دولابك» مبادرة للتخلص من المقتنيات المهملة بالمنزل.. «كل حاجة بربع الثمن»

«روق دولابك» مبادرة انتشرت سريعا بين الفتيات بمختلف المحافظات، وذلك من خلال مجموعات «فيس بوك»، وتهدف للتخلص من الملابس أو الأجهزة المنزلية وغيرها، في حال عدم الرغبة بها من خلال بيعها بأسعار مخفضة لتستفيد البائعة بالمبلغ النقدي، وكذلك من قامت بالشراء.

مبادرة روق دولابك

وانتشرت مجموعات المبادرة على «فيس بوك» مضافا إليها اسم المدينة أو المحافظة التابعة لها، مثل «روق دولابك سوهاج»، «روق دولابك مطروح»، وهكذا.

مني علي، صاحبة المبادرة في سوهاج، قالت إن «روق دولابك» تقوم على التخلص من «الكراكيب» والاستفادة من كل ما يحتويه المنزل، موضحة أن الفتيات وربات المنزل لديهن الكثير من الأجهزة والمقتنيات والمتعلقات الشخصية التي استخدمنها مرة واحدة ولا يرغبن في تكرار الاستخدام، مثل بعض الملابس السواريه ومتعلقاتها، رغبة بالتغيير، فتقوم صاحبة القطعة بعرضها للبيع بسعر مخفض يصل إلى الربع تقريبا، والاستفادة بثمنها لشراء الجديد، أو للتبديل بقطعة أخرى، فضلا عن متعلقات جديدة يرغبن بتغييرها ويصل سعرها لأقل من نصف سعر البيع بالسوق.

أجهزة بربع ثمنها

وأضافت «منى»، أن الكثيرات يفضلن تغيير الأجهزة الكهربائية بأخرى أحدث، مما يجعل لديهن زحاما في منازلهن، فحلت المبادرة تلك المشكلة، وجعلت الأخريات يحصلن على أجهزة بأسعار لا تتخطى ربع ثمنها الأصلي وأقل بحالات كثيرة عند طول مدة الاستعمال.

إقبال على مبادرة روق دولابك

بينما قالت «علياء عشري»، منفذة مبادرة «روق دولابك» في منطقة فيصل بالجيزة، إن الفكرة لاقت إقبالا كبيرا، وانضم لمجموعة التواصل الخاصة بالمبادرة أكثر من 20 ألف فتاة خلال ساعات، موضحة أن المبادرة انتشرت بمعظم المدن بنفس التوقيت، ولا يعرف من صاحب الفكرة في الأساس.

مساعدة غير القادرات

وكشفت «علياء» أن التعامل بالبيع والتبادل يتم بين الأعضاء، كما تم أكثر من مرة تقديم معروضات مجانا لحالات غير قادرة بينهن عرائس، فضلا عن توافر كل السلع بالمبادرة وليس ملابس فقط.

فرص شرائية لا تتكرر

وقالت «آية السيد»، من سوهاج، إنها انضمت لمبادرة روق دولابك، لتغيير عدد من قطع الملابس لديها، وذلك لأنه جرت العادة في سوهاج أنه يتم تجهيز الفتيات للزواج بالعديد من قطع الملابس تصل إلى 100 قطعة، ما جعلها تجد بعد عامين من زواجها وجود تكرار كثير في الملابس والمقتنيات الأخرى، ووجدت المبادرة حلال للتخلص والاستفادة منها.

وعرضت «آية» القطع المتشابهة للبيع بأسعار شرائها منذ سنوات، وكانت فرصة شرائية ممتازة للفتيات راغبات التجهيز، ولها لتغير ملابس جهازها.

ملابس بربع الثمن

فيما أكدت «راندا علي» أنها حصلت على عدة قطع ملابس للخروج والمنزل بجهازها، حيث تستعد للزفاف عقب عيد الفطر المبارك، وجميعها جديدة، «كل القطع بالتيكيت وأسعارها ربع سعر السوق لأن صاحبتهم بتغير جهازها واستفدنا إحنا الاتنين، مضيفة «لولا المبادرة كنت اشتريت أقل من ربع القطع اللي محتجاها بالمبلغ اللي معايا».