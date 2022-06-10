«بوسطجي السعادة» يحقق حلم «أسماء» ويوفر لها جهاز العروسة.. «فيديو»

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» يكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير أو يكون أحد أطرافه البرنامج لإيصال شيء لشخص يستحق السعادة.

رسالة من أسماء

وقرأ الإعلامي أحمد يونس خطابا مرسلا من فتاة تدعى «أسماء»، طلبت المساعدة والوقوف بجانبها، وذلك بتوفير جهاز العروسة لها، حيث إن حفل زفافها في قريب، وينقصها الكثير من الأشياء، تاركة رقم هاتفها في نهاية الرسالة.

وعلق أحمد يونس: «إحنا متعودين في بوسطجي السعادة إننا لا بنشوف حد ولا صورة حد بتيجي ولا أي معلومة بتظهر عن الحد ده، خليها سعادة بدون أي جرح للمشاعر».

البرنامج يحقق حلم الفتاة

وبالفعل حقق أحمد يونس حلم «أسماء» حيث أجرى مكالمة هاتفية معها أخبرها بأن برنامج «أتوبيس السعادة» قرر مساعدتها، قائلا لها: «وصلنا الجواب بتاعك والكلام الحلو اللي أنتي قولتله، وكونك تختارينا نكون سبب في فرحتك حاجة كبيرة علينا».

وتابع: «وأنا بكلمك دلوقتي فيه عربية بتتحرك إليكي فيها جهاز العروسة»، فردت عليها أسماء قائلة: «هعزم حضرتك في الفرح، مش مصدقة خالص وفرحانة جدا، ربنا يكرمك».

وعبَّر والد أسماء عن سعادته بتحقيق البرنامج حلم ابنته، قائلا: «ربنا يبارك فيك ويبارك في حضرتك وكل من شارك، وتسعدوا الناس الغلابة، ربنا يعينك على فعل الخير».